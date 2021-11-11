Энергетики «Россети Северо-Запад» подключили к электросетям дома на севере Карелии

Специалисты Карельского филиала подключили к электросетям частные дома в деревне Машозеро Беломорского района.

Одним из первых мест стоянки древних людей в Карелии считается деревня Машозеро в Беломорском районе. Ученые нашли следы, датируемые пятым веком до нашей эры.

Здесь специалисты Карельского филиала подключили к электросетям частные дома. Построили трансформаторные подстанции и линии электропередачи — установили более двухсот опор и смонтировали 10 км изолированного провода.

Подать заявку на подключение своего объекта к электросетям можно, не выходя из дома. Для этого работает Единый канал подачи заявок на технологическое присоединение в электронной форме — портал электросетевых услуг.