Энергетики «ТГК-1» повысили устойчивость и надежность работы энергооборудования Палакоргской ГЭС

Энергетики филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» с опережением графика завершили капитальный ремонт гидроагрегата №3 Палакоргской гидроэлектростанции Каскада Выгских ГЭС.

Энергетики выполнили большой объем регламентированных и сверхтиповых работ: ремонт рабочего колеса с заменой деталей и уплотнений лопастей, ремонт вала турбины в заводских условиях, а также переклиновку обмотки статора генератора и исправление формы ротора генератора.

«В итоге реализации капитального ремонта мы повысили надежность работы гидроагрегата, а также безопасную эксплуатацию оборудования. Работы были выполнены раньше плановых сроков», — отметил главный инженер Каскада Выгских ГЭС ПАО «ТГК-1» Алексей Детчуев.

Ремонтная программа филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» направлена на обеспечение бесперебойной работы оборудования 16 ГЭС и Петрозаводской ТЭЦ, а также повышение эффективности работы станций и их экологической безопасности.