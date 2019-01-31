Энергетики ПСК на 100% выполнили ремонтную программу

И подвели итоги программы ремонтов энергообъектов за прошлый год.

Как отмечают в АО "ПСК", собственными силами (хозяйственным способом) в зоне ответственности компании на ЛЭП в ходе ремонтных работ было заменено 1735 опор и смонтировано 87 км. нового провода.

Кроме этого, была произведена замена более чем 1,5 км электрического кабеля и установлены две новые крытые трансформаторные подстанции.

"Также в прошлом году хозяйственным способом мы отремонтировали 75 подстанций в районах Карелии и по просьбам населения и местных администраций установили 142 новые опоры и заменили 0,5 км. провода на линиях электропередачи", - рассказали в производственно-техническом отделе предприятия.

Полностью выполнены в 2018 г. и ремонты на энергообъектах подрядным способом. Подрядные организации отремонтировали более 51 км. ЛЭП и установили 821 новую опору.

Наиболее значимые ремонтные работы в прошлом году проводились в Медвежьегорском и Сегежском районах. В Медвежьегорском районе Прионежская сетевая компания отремонтировала более 6,5 км линии электропередачи напряжением 10 кВ, в Сегежском – также на ЛЭП напряжением 10 кВ – было отремонтировано 9,3 км. линии.

"Все работы велись в рамках подготовки энергообъектов к работе в осенне-зимний период 2018 гг., выполнены они в срок и с хорошим качеством", - отметили в АО "ПСК". – "Проведенные ремонты позволили значительно улучшить надежность энергоснабжения потребителей в районах республики".

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.