Энергетики вернули свет жителям исторического центра Петрозаводска

В полдень 20 октября в центре карельской столицы произошла коммунальная авария.

По информации единой дежурно-диспетчерской службы столицы Карелии, 20 числа, в 13.15 возобновилось энергоснабжение домов центре города.



Напомним, в полдень света лишились жильцы домов по следующим улицам:



Андропова, Германа Титова, Дзержинского, Еремеева, проспекту Карла Маркса, Кирова, Куйбышева, проспект Ленина, Пушкинской, Свердлова.