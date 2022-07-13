Энергетики завершили ремонтные работы на ЛЭП в Сегежском районе Карелии

АО «Прионежская сетевая компания» повысила надежность энергоснабжения одного из северных населенных пунктов республики.

Поселок Кяргозеро входит в состав Поповпорожского сельского населения.

Жителей поселка снабжает электричеством линия электропередачи напряжением 6 кВ «Попов Порог–Кяргозеро».

«Общая протяженность ЛЭП — 20 километров», — рассказал начальник Сегежского электросетевого участка Прионежской сетевой компании Александр Долгополов. — «Её ремонт мы начали в прошлом году, были приведены в порядок первые 5 километров».

В 2022 году энергетики заменили опоры и смонтировали новый самонесущий изолированный провод еще на одном участке протяженностью так же 5 километров.

В следующем году работы на этой ЛЭП будут продолжены.

В АО «ПСК» подчеркнули, что во время ремонта энергообъекта были использованы качественные материалы исключительно российского производства.

Напомним, что в эксплуатации АО «ПСК» находятся электросети напряжением 0,4–10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.