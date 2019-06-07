Энергетикии пообещали модернизировать электросетевой комплекс Карелии за пять лет

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о подписании соглашения с компанией "Россети Северо-Запад" в процессе работы в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Об этом Парфенчиков сообщил у себя на странице в соцсети "Вконтакте".

"Сегодня подписали соглашение, в рамках которого компания "Россети Северо-Запад" планирует за период 2019-2025 годов модернизировать электросетевой комплекс Карелии. В частности, планируется строительство первой в республике "умной" подстанции. Такой энергообъект полностью автоматизирован и не требует присутствия персонала – оборудование само передает данные диспетчерам", - сообщил глава.

Как отметил Парфенчиков, в Карелии продолжается цифровое преобразование действующих энергообъектов.

"В Лахденпохском районе, например, с этого года тестируются современные системы мониторинга состояния линий электропередачи. Такая система умеет обнаруживать место повреждения, перегрев или налипание снега на линии и вовремя передавать информацию специалистам.

Нужно понимать, что применение в работе "умных" систем помогает энергетикам оперативнее реагировать на возможные нештатные ситуации и в кратчайшие сроки устранять их", - написал губернатор.

Также Артур Парфенчиков сообщил о заключении соглашения о сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций. Предполагается, что благодаря поддержке Фонда Карелия может получить дополнительные возможности по привлечению иностранных инвесторов и сопровождению инвестпроектов на территории региона.