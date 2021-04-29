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«Энергокомфорт». Карелия» приглашает клиентов поучаствовать в акции «Весна без долгов»

Новости. Общество
10:07, 30 Апреля 2021
фото: © «Энергокомфорт». Карелия»
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К нам пришла весна, и вместе с ней петрозаводчане открыли дачный сезон.

Специально для тех, кто планирует покинуть город в ближайшее время, ООО «Энергокомфорт». Карелия« организовало акцию «Весна без долгов». Принять участие в акции могут все клиенты ООО „Энергокомфорт“. Карелия». Условия участия просты: если у вас есть долг за услуги электроснабжения, его необходимо погасить до 1 июня, также нужно перейти на электронную квитанцию. Для этого достаточно отправить скан-копию заявления на адрес electra@ek.karelia.ru, шаблон заявления можно скачать.

Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел, призы — подарочные сертификаты в один из торговых центров города.

Приглашения победителям акции будут направлены на адрес электронной почты, более того, сотрудники «РКС-Петрозаводск» дополнительно оповестят счастливчиков по телефону.

Узнать, есть ли у вас задолженность, и передать показания индивидуальных приборов учета можно по телефону колл-центра 56-04-31 или в личном кабинете на официальном сайте energokomfort-karelia.ru. Платите за коммунальные услуги вовремя и не упустите возможность стать победителем!

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-30 10:50:42
Оффу пофиг - он дрова у соседей ворует.
Off
2021-04-30 10:55:49
театральный критик, социопатка , каждому свое ...ты вот..в колготках по пристройке гуляешь , завлекаешь клиентов ...
кир
2021-04-30 10:28:18
Власть не любит людей, боится их, нянчится и шушукается ними.
На Западе платят, даже, когда уличный проходимец дерево спиливает хозяину, то договор оформляется для уплаты налога.
Гость
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