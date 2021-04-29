«Энергокомфорт». Карелия» приглашает клиентов поучаствовать в акции «Весна без долгов»

К нам пришла весна, и вместе с ней петрозаводчане открыли дачный сезон.

Специально для тех, кто планирует покинуть город в ближайшее время, ООО «Энергокомфорт». Карелия« организовало акцию «Весна без долгов». Принять участие в акции могут все клиенты ООО „Энергокомфорт“. Карелия». Условия участия просты: если у вас есть долг за услуги электроснабжения, его необходимо погасить до 1 июня, также нужно перейти на электронную квитанцию. Для этого достаточно отправить скан-копию заявления на адрес electra@ek.karelia.ru, шаблон заявления можно скачать.

Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел, призы — подарочные сертификаты в один из торговых центров города.

Приглашения победителям акции будут направлены на адрес электронной почты, более того, сотрудники «РКС-Петрозаводск» дополнительно оповестят счастливчиков по телефону.

Узнать, есть ли у вас задолженность, и передать показания индивидуальных приборов учета можно по телефону колл-центра 56-04-31 или в личном кабинете на официальном сайте energokomfort-karelia.ru. Платите за коммунальные услуги вовремя и не упустите возможность стать победителем!