Энергообъекты Карелии готовят к зиме

В рамках Ремонтной Программы на 2020 год АО "Прионежская сетевая компания" продолжает проводить неотложные работы в электрических сетях по всей зоне своей ответственности.

Работы проводятся для подготовки энергетических объектов к работе в условиях низких температур и повышения надежности энергоснабжения потребителей. В связи с этим АО "Прионежская сетевая компания" предупреждает о возможных кратковременных отключениях электроэнергии и просит отнестись к временным неудобствам с пониманием.

Кратковременные отключения электроэнергии с 25 по 29 мая возможны:

Медвежьегорский муниципальный район:

- 25 мая с 10.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Северная, Западная, Верхняя, Нижняя, Октябрьская, Дорожников; поселки Паданы, Евгора, Чёбино, Падун, Маслозеро, Шалговаара; деревни Шалговаара, Венгигора, Сяргозеро, Ахвенламби, Юккогуба, Сондолы, Сельги, Погост, Терманы, Сеясярви, мачтопропиточный завод.

- 25 мая с 9.00 до 11.00. Поселок Пиндуши: улицы Нефтебаза, Максима Горького (администрация поселка); деревни Лумбуши, Брюхово; город Медвежьегорск: улицы Омелина (частично), Чкалова (дом 49), Рябова (дома 15, 17).

- 27 мая с 10.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улицы Фанягина, Пригородная, Ленина (частично), Калинина (частично), Свердлова (частично), Матросова, Труда, Кемская, Сегежская, Заречная, переулки Речной, Сегежский. магазины "Рапсодия", "Сириус".

Прионежский муниципальный район:

- 28 мая с 9.00 до 16.00. СОТы в районе станции Орзега.

Лоухский муниципальный район:

- 27 и 28 мая с 9.30 до 10.00. Поселок Кестеньга.

Сегежский муниципальный район:

- 27 и 28 мая с 9.00 до 17.00. Город Сегежа: кооператив "Маяк".

Лоухский муниципальный район:

- 26 мая с 9.30 до 16.30. Поселок Пяозерский: улица Молодежная (дом 3 – А).

- 27 мая с 11.00 до 15.00. Поселок Амбарный: улицы Советская, Набережная, здания "Почты России" и администрации поселка.

Кондопожский муниципальный район:

- 25 мая с 9.00 до 11.00. Город Кондопога: улица Заозерная, Сандальская набережная.

- 26 и 27 мая с 10.00 до 15.00. Деревня Уссуна.

Питкярантский муниципальный район:

- С 25 до 29 мая с 10.00 до 15.00. Поселок Харлу: улицы Главное шоссе (дома 39а, 46, 48), Горького (дома 8, 8- А), Восточная, Горный Хутор.

Олонецкий национальный район:

- 25 и 26 мая с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Урицкого (дом 6), Ленина (дом 16).

Муезерский муниципальный район:

- С 25 по 29 мая с 11.00 до 17.00. Деревня Кимасозеро (частично).

Сортавальский муниципальный район:

- 25 и 26 мая с 9.00 до 17.00. Поселок Ламберг, база отдыха "Ламберг", СОТы "Зарница", "Птицевод".

Кемский муниципальный район

- 26 мая с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улица Поморская; поселок Кривой Порог: ЧП "МАСОЯН", ДРСУ.

- 28 и 29 мая с 10.00 до 17.00. Поселок Баб-Губа: улицы Сенная, Набережная, Заречная (дом 9).

- 28 мая с 9.00 до 17.00. Город Кемь: Шоссе 1-го Мая (дома 18 – 20 и 26-95), переулок Дорожный.

- 29 мая с 9.00 до 12.00. Поселок Кривой Порог: улица Кольцевая (дома 1-4).

Костомукшский городской округ:

- 25 мая с 9.00 до 10.30. Город Костомукша: улицы Северная, Якко Ругоева, Солнечная (все частично).

- 26 мая с 9.00 до 11.30. Город Костомукша: улица Строителей (частично), вышка связи "Мегафон", теплонасосная станция №2.

- 27 мая с 9.00 до 12.00. Поселок Заречный: улицы Геологов, Строителей.

Калевальский национальный район:

- С 26 по 29 мая с 11.00 до 16.00. Деревня Юшкозеро: улицы Советская (дома 23 – 72), Лесная (дома 2 – 17), Набережная (дома 32 – 40).

Сортавальский муниципальный район:

- 25 и 26 мая с 9.00 до 17.00. Остров Риекалансаари, поселки Красная Горка, Токкаралахти, Заречье, Гидрогородок, Рантуэ, Нукуталахти, Ламберг, Оявойс.

- С 25 по 29 мая с 9.00 до 17.00. Поселок Лахденкюля (1 потребитель); поселок Хелюля: район ул. Заречная (2 потребителя).

Прионежский муниципальный район:

- С 25 по 27 мая с 9.00 до 17.00. Местечко Коноши: улица Лехнаволокская; станция Деревянка: улицы Посадочная, Советская, Кирпичная, Гористая.

- 25 и 26 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Пухта.

- 27 и 28 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улица Строительная (цех камнеобработки, пилорама).

- 28 и 29 мая с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улица Школьная (частично); деревня Орзега.