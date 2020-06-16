Энергоснабжение северного поселка в Карелии сделали более надежным

АО "Прионежская сетевая компания" капитально отремонтировала участок ЛЭП напряжением 10 кВ в Лоухском районе.

Линия электропередачи снабжает электроэнергией поселок Сосновый, что находится в составе Кестеньгского поселения Лоухского района.

На участке ЛЭП протяженностью 2 км была произведена замена опор и смонтирован новый самонесущий изолированный провод. Работы проводились в рамках Ремонтной программы АО "ПСК" на 2020 год.

Как уточнили энергетики, "произведенный ремонт позволит значительно повысить надежность энергоснабжения поселка, население которого составляет 500 человек".

Напомним, что в эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.