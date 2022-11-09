Енот-полоскун пропал в Петрозаводске

Петрозаводчанка просит помочь найти ее енота, который выпрыгнул из машины и пропал.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась жительница Петрозаводска и попросила помочь найти ее енота, который сбежал на улице Гвардейской.

«Пропал енот-полоскун! Зову Нота. Выпрыгнула из машины на улице Гвардейская», - рассказала девушка.

И попросила вех, кто знает, где находится енот, сообщить ей в личные сообщения или по номеру телефона – 89004578123.