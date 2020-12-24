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"Эпидемией COVID-19 сегодня ловко камуфлируют масштабный социально-экономический кризис"

Новости. Общество
12:15, 25 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов рассказал о том, как в республике уничтожалась медицина и как сейчас идет борьба с коронавирусом.

- Новый респираторный вирус существует, и эпидемия есть, глупо это отрицать. Но эпидемией COVID-19 cегодня ловко камуфлируют масштабный социально-экономический кризис, который мы переживаем в нашей стране и нашей республике, - сказал Евгений Ульянов.

Специалисты, которые давно работают в медицине, помнят, что вспышка внебольничной пневмонии уже была в России зимой 1997-98 годов. Люди сильно болели, но это было еще при Ельцине, когда работали остатки советской системы здравоохранения, поэтому страна справилась. Мало кто вспоминает в наши дни про ту вспышку.

Сейчас же мы переживаем первую эпидемию, которую Россия встретила в условиях оптимизированной медицины. И никаких остатков советской системы уже нет, есть отдельные ее островки.

Что сейчас представляет собой российское здравоохранение? По числу больниц мы уже ближе к Российской империи, чем к РСФСР. Я даже не сравниваю сейчас с Советским Союзом, беру статистику только в границах России. На начало нулевых у нас было около 10 тысяч больниц, а сейчас осталось в пределах 5 тысяч. Сокращение в два раза – это результат путинской оптимизации. В Российской империи, к слову, было около 3 тысяч больниц.

При этом количество инфекционных коек в последние годы сократили как минимум на 40%, а врачей-инфекционистов – примерно наполовину. Как говорили чиновники, потому что они «все время простаивали». То есть эти люди у власти были не в состоянии понять, что инфекционные койки основную часть времени, действительно, простаивают, пока не случится то, что случилось сейчас.

И мы ведь знаем поименно всех, кто проводил эту оптимизацию на уровне России – Скворцова, Голикова и иже с ними. И на региональном уровне тоже знаем, кто занимался этой людоедской реформой.

Как в Карелии планомерно и цинично уничтожали здравоохранения и за что сегодня надо пожать руку нынешнему министру здравоохранения нашей республики Михаилу Охлопкову, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-12-25 12:52:19
Ульянов,это не значит что Ленин.
Вася
2020-12-25 12:36:36
Ну да,расскажи нам как мы плохо живем,не от хорошей жизни мы в Парижах и Лондонах страдаем.
Вредный
2020-12-25 12:25:13
Проснулся лидер "коммунистов"...
Всё уже давно поняли кто и как разрушает страну, ну смешно читать этот детский лепет!
Займитесь делом, постройте на партийные деньги ,которые из бюджета получает партия,
вв районах хотя бы небольшие передвижные
мед.пункты, мостики небольшие отремонтируйте, трепатни нам хватает и по телеку, пустой и с обещалками очередными!
Просто помогите людям, хватит языком чесать!
Горожанин
2020-12-25 13:51:23
Вредный, какие деньги из бюджета, это же не партия власти, кто им даст!
Вася
2020-12-25 12:44:45
Вредный, Запишись за гуманитаркой в очередь,что разнылся.
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