"Эпидемией COVID-19 сегодня ловко камуфлируют масштабный социально-экономический кризис"

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов рассказал о том, как в республике уничтожалась медицина и как сейчас идет борьба с коронавирусом.

- Новый респираторный вирус существует, и эпидемия есть, глупо это отрицать. Но эпидемией COVID-19 cегодня ловко камуфлируют масштабный социально-экономический кризис, который мы переживаем в нашей стране и нашей республике, - сказал Евгений Ульянов.

Специалисты, которые давно работают в медицине, помнят, что вспышка внебольничной пневмонии уже была в России зимой 1997-98 годов. Люди сильно болели, но это было еще при Ельцине, когда работали остатки советской системы здравоохранения, поэтому страна справилась. Мало кто вспоминает в наши дни про ту вспышку.

Сейчас же мы переживаем первую эпидемию, которую Россия встретила в условиях оптимизированной медицины. И никаких остатков советской системы уже нет, есть отдельные ее островки.

Что сейчас представляет собой российское здравоохранение? По числу больниц мы уже ближе к Российской империи, чем к РСФСР. Я даже не сравниваю сейчас с Советским Союзом, беру статистику только в границах России. На начало нулевых у нас было около 10 тысяч больниц, а сейчас осталось в пределах 5 тысяч. Сокращение в два раза – это результат путинской оптимизации. В Российской империи, к слову, было около 3 тысяч больниц.

При этом количество инфекционных коек в последние годы сократили как минимум на 40%, а врачей-инфекционистов – примерно наполовину. Как говорили чиновники, потому что они «все время простаивали». То есть эти люди у власти были не в состоянии понять, что инфекционные койки основную часть времени, действительно, простаивают, пока не случится то, что случилось сейчас.

И мы ведь знаем поименно всех, кто проводил эту оптимизацию на уровне России – Скворцова, Голикова и иже с ними. И на региональном уровне тоже знаем, кто занимался этой людоедской реформой.

Как в Карелии планомерно и цинично уничтожали здравоохранения и за что сегодня надо пожать руку нынешнему министру здравоохранения нашей республики Михаилу Охлопкову, читайте здесь.