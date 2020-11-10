Эпидемия привела к закрытию на карантин еще одной группы в детском саду в Карелии

Администрация Костомукши объявила о закрытии из-за коронавируса одной из групп детского сада "Сказка".

Сообщение об этом размещено на официальной странице городской администрации Вконтакте.

"С 11 ноября на карантин закрыта группа № 6 в связи с выявлением коронавирусной инфекции у одного из воспитанников. В учреждении будут проведены необходимые противоэпидемические мероприятия и дезинфекция", - говорится в сообщении.



Остальные группы продолжат работу в обычном режиме.

Власти города обратились к родителям детей с просьбой следить за соблюдением "масочного" режима и других профилактических и ограничительных мер, направленных на профилактику коронавируса.