Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В роддоме по ошибке отдали умершего ребенка не той матери 3
10.11.2020 19:40
"Никакого кадрового дефицита нет": главврач инфекционной больницы Карелии прокомментировала увольнение сотрудников 5
10.11.2020 11:24
Число заражений коронавирусом не снижается – за сутки в Карелии инфицированы еще 310 человек 1
10.11.2020 09:52
Глава Минобразования Карелии объяснил, почему школы перевели на дистанционное обучение 1
10.11.2020 10:55
Как вы считаете, Карелия справляется со второй волной коронавируса? (ОПРОС) 7
10.11.2020 13:26
В профессиональный праздник пенсионеру МВД Карелии подарили квартиру 3
10.11.2020 14:55

Эпидемия привела к закрытию на карантин еще одной группы в детском саду в Карелии

Новости. Общество
08:20, 11 Ноября 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Администрация Костомукши объявила о закрытии из-за коронавируса одной из групп детского сада "Сказка".

Сообщение об этом размещено на официальной странице городской администрации Вконтакте.

"С 11 ноября на карантин закрыта группа № 6 в связи с выявлением коронавирусной инфекции у одного из воспитанников. В учреждении будут проведены необходимые противоэпидемические мероприятия и дезинфекция", - говорится в сообщении.

Остальные группы продолжат работу в обычном режиме.

Власти города обратились к родителям детей с просьбой следить за соблюдением "масочного" режима и других профилактических и ограничительных мер, направленных на профилактику коронавируса.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
04.11.2020, 21:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
05.11.2020, 12:30
В Карелии установлены строгие сроки для проведения теста на коронавирус

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 14
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 17
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»