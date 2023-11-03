В России заявили о начале новой волны заболеваемости коронавирусом

Глава Роспотребнадзора сообщила о начале эпидемии.

В России наблюдается вторая осенняя волна заболеваемости коронавирусом, число заболевших за месяц выросло в два раза, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если говорить о ковиде, то на сегодняшний день мы видим вторую, более высокую волну, чем первая, которая была в сентябре. Она (заболеваемость — ИФ) поднимается. Сегодняшняя регистрация недельная составляет 35-36 тысяч, вот за прошедшую неделю. И это в два раза больше, чем месяц назад», — сказала Попова в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

Она уточнила, что 30% от общего числа заболевших приходится на три региона — Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

«Это говорит о том, что волна начинается, дальше будет распространяться по всей стране (…) Сегодняшняя ситуация, она расценивается как уже начало эпидемии, начало подъема», — добавила Попова.

Среди всех случаев заболевания преобладающим остается штамм «омикрон», уточнила глава ведомства.

Ранее стало известно о резком скачке заболеваемости ковидом в Карелии.