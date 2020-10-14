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Эпидемия провоцирует продажу бизнеса: названы сферы, где это происходит чаще всего

Новости. Общество
09:02, 15 Октября 2020
фото: pixabay
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После самоизоляции, связанной с эпидемией коронавируса, число объявлений о продаже готового бизнеса в России выросло в среднем на 28%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией "ЦИАН.Коммерческая".

Эксперты сравнили данные на начало октября с началом марта этого года.

Чаще всего бизнесмены спешат избавиться от гостиниц – количество таких предложений в среднем выросло на 49%. На 2-м месте находятся офисы (рост на 36%).

В каких еще сферах чаще всего стремяться избавиться от бизнеса на фоне коронавируса, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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