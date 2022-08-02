Эпидпорог по ОРВИ в Карелии превышен на 40 процентов

Более 1900 жителей республики заразились за неделю острыми респираторными вирусными инфекциями.

По сообщению Управления Роспотребнадзора по Карелии, за минувшую неделю в республике зарегистрировано 1926 случаев заболеваний ОРВИ, показатель заболеваемости составляет 31,6 на 10 тыс. населения. Уровень заболеваемости ОРВИ превышает эпидемический порог на 40,5%.

В Петрозаводске за неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 758 человек, что ниже эпидемического порога на 5,1%.

За прошедшую неделю при мониторинге вирусы гриппа не выделялись.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 22 человека.

Ранее сообщалось, заболеваемость коронавирусом в Карелии стремительно растет.