Заболеваемость коронавирусом в Карелии стремительно растет

В Карелии выявлено 706 новых случаев Covid-19 за последнюю неделю.

По сообщению Управления Роспотребнадзора по Карелии, за неделю зарегистрировано 706 случаев заболевания коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей отмечается рост на 43,5%. В республике сохраняется средний показатель тестирования в неделю — 151 на 100 тысяч населения.

За все время пандемии в республике лабораторно подтвержден диагноз Covid-19 у 139737 человек. Из них дети до 17 лет — 18409 (13,2%), лица старше 65 лет — 23141 (16,6%).

Показатель заболеваемости 22942,6 на 100 тысяч населения.

Ранее глава Минздрава Карелии призвал жителей республики отправляться на прививку от коронавируса.