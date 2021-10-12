Эпидпорог по ОРВИ в Карелии превышен почти на 35 процентов

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 7341 случай заболевания ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выше эпидемического порога на 34,9%. Превышение уровня заболеваемости отмечается в возрастных группах: 0–2 года (+1,9%), 3–6 лет (+5,0%), и 15 лет и старше (+73,8%).

При этом по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 23,3%.

За прошедшую неделю при мониторинге больных выявлены парагрипп — 18%, РС вирус — 54,5%, риновирус — 27,5%. Вирусов гриппа не обнаружено.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 27 человек.