Эпидпорог по ОРВИ в Карелии превышен почти на 40 процентов

Об эпидемиологической обстановке по острым респираторным вирусным инфекциям в Карелии рассказали в управлении Роспотребнадзора республики.

По данным ведомства, за прошедшую неделю по республике зарегистрировано 6286 случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения превышает уровень эпидемического порога на 38,2%. Рост заболеваемости произошел за счет жителей республики 15 лет и старше (+2,4 раза). Среди детей заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах: в возрасте 0-2 года (-35,3%), 3-6 лет (-24,9%), 7-14 лет (-15,4%).

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 16,9% (+909 случаев).

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 3027 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 2,7%. Однако в возрастной группе 15 лет и старше заболеваемость превышает эпидпорог на 2,2 раза. Среди детского населения заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах (0-2 года на 65,1%, 3-6 лет – на 45,6%, 7-14 лет - на 37,9%).

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин ушли 9-ть классов в школах №№3, 7, 34, 39 и Академическом лицее.

За прошедшую неделю при обследовании больных ОРВИ выделено 9 риновирусов.

Ранее глава карельского Роспотребнадзора дала прогноз по росту эпидемии в республике.