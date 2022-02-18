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Эпидпорог по ОРВИ в Карелии превышен в 2,3 раза

Новости. Общество
14:59, 21 Февраля 2022
фото: © Игорь Иванко / АГН «Москва»

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В республике за неделю зарегистрировано 13414 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

По данным Управления Роспотребнадзора по Карелии, по сравнению с предыдущей неделей в республике отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 16,5% (-2646 случаев). Тем не менее, уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 129,2%. Самая высокая заболеваемость выявлена среди детей в возрасте 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет — 452,6, 482,9 и 401,3 на 10 тыс. населения соответственно.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 6590 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости 234,8 на 10 тыс. населения, что выше эпидпорога на 53,0%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ и гриппом среди совокупного населения ниже на 18,6%.

За прошедшую неделю при мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов выделялись аденовирусы, сезонны коронавирус. Вирусы гриппа не обнаружены.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ и грипп за прошедшую неделю 29 человек.

Ранее сообщалось, в Карелии выявлено 548 случаев омикрона.

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