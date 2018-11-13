Епископ Панкратий рассказал о гибели послушника и рабочего Валаамского монастыря

Игумен Валаамского монастыря, епископ Панкратий сообщил подробности трагической гибели послушника и рабочего Валаамского монастыря.

"На Валааме случилась беда. Перевернулась лодка с двумя людьми. Один из них, послушник, выплыл, это было недалеко от берега. Но, наверное, услышал крики товарища, рабочего из архангельской плотницкой бригады, который не умел плавать и держался за перевёрнутую лодку. Сбросил с себя на камни куртку и бросился на помощь. Их тела сегодня нашли. Обоих звали Андреями. Скорбим об их безвременной кончине и приносим соболезнования родственникам. Да упокоит Господь души их в селениях праведных...", - написал Панкратий на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Сортавальском районе обнаружены тела мужчин, которые пропали 10 ноября. Сообщалось, что они уплыли на лодке с Валаама и попали в беду.