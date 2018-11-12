В Карелии утонул послушник Валаамского монастыря

В Сортавальском районе Карелии обнаружены тела мужчин, которые на лодке уплыли с Валаама.

Как рассказали в экстренных службах, тела пропавших 10 ноября мужчин обнаружены. Один из них был жителем Нижнего Новгорода, другой из Архангельской области.

Как пишут в соцсети "ВКонтакте", мужчины были тесками –Андреями. Один послушник и один рабочий. Нашли только их лодку.

"Плыли вечером, было темно, плюс ветер сильный. Похоже лодка перевернулась. Один не умел плавать, другой поплыл спасать его. В итоге оба утонули. Сейчас вода ледяная в Ладоге", – рассказали знакомые.