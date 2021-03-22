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Ермолаев: "Карельское законодательство - одно из самых привлекательных в России"

Новости. Экономика
09:34, 23 Марта 2021
фото: pixabay
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Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев считает меры господдержки инвестиционной деятельности в республике одними из "самых гибких в России".

Об этом он заявил на семинаре "Инструменты Фонда развития промышленности в реализации региональных промышленных проектов" для промышленных предприятий региона.

"Наше законодательство -  одно из самых гибких и привлекательных в России для инвесторов. Например, мы можем предложить субсидирование затрат до 90% от стоимости приобретения оборудования, зданий, а также налоговые льготы" - сказал Ермолаев.

Как будут помогать предприятиям республики в 2021 году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2021-03-23 12:21:19
Может эти мэры господдержки для кого-то и гибкие, только народу региона не понятно почему доходы падают, а цены растут.
кир
2021-03-23 12:15:48
Карелия не нужна вместе с огромным обслуживающим аппаратом. Это просто губерния Российской федерации с большинством проживающих русских. Надо исправить ошибку большевиков, - сказал кот.
David .
2021-03-23 12:27:01
кир, Не совсем, но соглашусь. Аппарат создан астрономического масштаба.
Njkdez
2021-03-23 10:45:39
Чмиль, предположительно глядя на министра экономического, предположительно улыбается и предположительно крутит пальцем у виска.
наташка
2021-03-23 10:27:54
Местечковые законы не нужны. И депутатишки тоже.
David .
2021-03-23 10:50:37
наташка, Шмаенник с тобой не согласиться! :)
Вася
2021-03-23 10:18:04
Байден вор!
Вася
2021-03-23 10:14:41
в 2022 году россияне будут жить как в 1942 году
Изя
2021-03-23 10:19:43
Вася, эт точно )))
Вася
2021-03-23 10:14:08
крайний вариант кланового капитализма, клептократия, лояльные сторонники которой получают доступ к огромным суммам для личного использования». — Пол Кругман, нобелевский лауреат.
Изя
2021-03-23 10:12:39
Все условия создали . воруй чинуша , не хочу ))
кир
2021-03-23 10:08:22
Самобытные могут только московские деньги тратить. Сами не зарабатывают.
Off
2021-03-23 10:36:58
кир
,за обедом и в охотку.. пьет киранутый.. с кровью водку
David .
2021-03-23 10:14:07
кир, Какое же болото у тебя в башке!
кир
2021-03-23 10:43:55
Davidка, у вас с оффом всё хорошо. Рад за вас. Таблеточки от безделья примите.
Njkdez
2021-03-23 10:04:33
Похож предположительно на кайдалова, только помоложе, и по тоньше.
Изя
2021-03-23 10:25:40
Njkdez, со временем выправится . догонит )))
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