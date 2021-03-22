Ермолаев: "Карельское законодательство - одно из самых привлекательных в России"

Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев считает меры господдержки инвестиционной деятельности в республике одними из "самых гибких в России".

Об этом он заявил на семинаре "Инструменты Фонда развития промышленности в реализации региональных промышленных проектов" для промышленных предприятий региона.

"Наше законодательство - одно из самых гибких и привлекательных в России для инвесторов. Например, мы можем предложить субсидирование затрат до 90% от стоимости приобретения оборудования, зданий, а также налоговые льготы" - сказал Ермолаев.

Как будут помогать предприятиям республики в 2021 году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".