Ермолаев объяснил, почему инвесторам лучше вкладывать деньги в Карелию, а не в другие регионы

Система мер государственной поддержки инвесторов в Карелии более привлекательная для бизнеса, чем во многих других регионах, считает министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

Об этом он заявил в эфире youtube-канала Finversia — портала финансовой информации для инвесторов.

«Наша система мер государственной поддержки для инвестора отличается, на мой взгляд, в лучшую сторону от других регионов… Самый сложный период для инвестора — это инвестиционная стадия проекта, когда ты только вкладываешь и ничего не получаешь. Мы начинаем государственную поддержку уже на этом этапе. Именно на этом этапе мы можем компенсировать уже вложенные инвестиции. Например, строится здание, уже завозится оборудование, но нет еще никакого производства — мы уже даем субсидии именно на этом этапе, в отличие от многих наших коллег в других регионах», — сказал Ермолаев. По его словам, в большинстве регионов используется иная схема субсидирования. «Вы построили, ввели в эксплуатацию, начали зарабатывать, получать прибыль и только потом вы получаете какие-то субсидии. Нет. Мы даем субсидии на инвестиционной стадии», — пояснил министр. О других отличиях господдержки бизнеса в республике читайте в интернет-газете «Вести Карелии».