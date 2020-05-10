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Еще 11 человек заболели коронавирусом в Карелии

Новости. Общество
09:22, 11 Мая 2020
фото: © Илья Питалев
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За минувшие сутки число случаев Covid-19 в республике увеличилось до 171.

По данным операштаба Карелии по коронавирусу, за сутки подтверждено 11 новых случаев коронавируса: 6 человек заболели в Петрозаводске, 3 – в Пряжинском районе (2 человека в деревне Киндасово и 1 человек в поселке Матросы), 1 человек - в Прионежском районе (село Деревянное) и 1 человек - в Сегеже.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 27,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,1 раза выше и составляет 142,9 случая, по Северо-Западу – 106,2, сообщили в оперштабе.

Число выздоровевших в республике за сутки увеличилось на 5, уже 49 пациентов покинули больницы.

На самокарантине сейчас находятся 6307 человек. За сутки на данным режим перевели 20 человек.

На сегодняшний день проведено 22489 исследований на Covid-19, за сутки – 745.

Ранее стало известно о вспышке коронавируса в фельдъегерской службе Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Rmj
2020-05-11 09:57:59
Собственно, вирус уже давно в республике.
Какой сейчас смысл в карантине для приезжающих? Только полицейских и сотрудников росгвардии на границе подвергать ненужному риску.
Гость
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