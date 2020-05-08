В фельдъегерской службе Карелии произошла вспышка Covid-19

Вспышка коронавируса произошла в Карелии в фельдъегерской службе.

"Для вируса нет праздников и выходных. К сожалению, сразу 20 новых случаев за сутки. Из них четверо - дети. К сожалению, мы снова фиксируем увеличение числа инфицированных среди сотрудников фельдъегерской службы и тех, кто с ними контактировал – это 10 человек", - написала в соцсети пресс-секретарь главы региона Марина Кабатюк.

Напомним, ранее четверо сотрудников фельдъегерской службы заразились коронавирусом. После контакта с ними заболели фельдшер и водитель скорой помощи.