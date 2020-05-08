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В фельдъегерской службе Карелии произошла вспышка Covid-19

Новости. Общество
10:42, 09 Мая 2020
фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
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Вспышка коронавируса произошла в Карелии в фельдъегерской службе.

"Для вируса нет праздников и выходных. К сожалению, сразу 20 новых случаев за сутки. Из них четверо - дети. К сожалению, мы снова фиксируем увеличение числа инфицированных среди сотрудников фельдъегерской службы и тех, кто с ними контактировал – это 10 человек", - написала в соцсети пресс-секретарь главы региона Марина Кабатюк.

Напомним, ранее четверо сотрудников фельдъегерской службы заразились коронавирусом. После контакта с ними заболели фельдшер и водитель скорой помощи.

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Комментарии

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Прямой
2020-05-09 11:35:01
Сейчас главное чтобы врачи не отказались работать, как в некоторых городах, с доплатами обманули, как обычно, есть видео выступление врача в СМИ....доплатили 1150 рублей!!!
drug
2020-05-09 11:12:32
Сотрудники фельдъегерской службы исполняя обязанности передвигаются ЖД транспортом, сколько людей успело вступить с ними в контакт, а сколько людей взаимодействовало с членами их семей.
1677
2020-05-09 11:03:18
вспашка - это хорошо, пора поля готовить к посеву :)
Гость
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