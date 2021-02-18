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Еще 14 детей в Карелии заразились коронавирусом

Новости. Общество
09:43, 19 Февраля 2021
фото: © Михаил Солунин/ТАСС
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Всего в республике зарегистрировано 3747 случаев заражения коронавирусом несовершеннолетних, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 19 февраля, в Карелии зарегистрировано 39703 инфицированный коронавирусом, из общего числа 3747 – это дети. За сутки COVID-19 заболели 14 детей, сутками ранее число заразившихся несовершеннолетних составляло 29 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 16о. Всего в республике за время пандемии инфицировано 39703 человека. Выздоровели – 35177. Умерли 282 пациентов.

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