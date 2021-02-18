Еще 14 детей в Карелии заразились коронавирусом

Всего в республике зарегистрировано 3747 случаев заражения коронавирусом несовершеннолетних, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 19 февраля, в Карелии зарегистрировано 39703 инфицированный коронавирусом, из общего числа 3747 – это дети. За сутки COVID-19 заболели 14 детей, сутками ранее число заразившихся несовершеннолетних составляло 29 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 16о. Всего в республике за время пандемии инфицировано 39703 человека. Выздоровели – 35177. Умерли 282 пациентов.