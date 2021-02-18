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Коронавирус в Карелии унес жизни еще трех пенсионеров

Новости. Общество
09:25, 19 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Общее число умерших от коронавирусной инфекции в Карелии на сегодняшний день составило 282 человека, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончалась 72-летняя жительница поселка Деревянка, в Пудожской ЦРБ умер 78-летний мужчина из Подпорожья, а в Кондопожской ЦРБ скончался 82-летний местный житель. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от коронавирусной инфекции в Карелии на сегодняшний день составило 282 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 160 человек. Из этого числа заболевших – 147 человек, из них 36 имеют симптомы средней тяжести, двое в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

За все время пандемии в Карелии зарегистрировано 39703 счлучая заражения коронавирусной инфекцией.

Выздоровели 35177 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 186 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6413,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2811,3 случая, по Северо-Западу – 4959,3.

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