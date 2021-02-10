Еще 20 человек с пневмонией попали в больницы Карелии

Общее число госпитализированных с внебольничной пневмонией увеличилось до 4783.
За минувшие сутки 20 человек попали в клиники Карелии с пневмонией, сообщает опершатаб по борьбе с коронавирусом.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4783 пациента, 115 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
Накануне от пневмонии в Карелии скончался пенсионер.
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