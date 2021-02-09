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От пневмонии в Карелии скончался пенсионер

Новости. Общество
09:36, 10 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Всего число умерших от внебольничной пневмонии в Карелии составило 115 человек, сообщили в оперштабе республики.

За сутки в Карелии госпитализированы 19 человек с внебольничной пневмонией, один пациент – 64-летний мужчина с сопутствующей соматической патологией – умер. Тест на COVID-19 у него был отрицательный.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4763 пациента, 115 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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