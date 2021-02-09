Еще 23 ребенка в Карелии заразились коронавирусом

О ситуации с детской заболеваемостью COVID-19 сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 10 февраля, в Карелии зарегистрировано 37850 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3550 – это дети. За сутки заболел 21 ребенок. Об этом сообщает глава Минздрава республики на своей странице в соцсети.

Сутками ранее детей, заразившихся COVID-19, было 31.

Напомним, за сутки в Карелии заболели 177 человек, умерли три пациента. Всего за время пандемии инфицированы 38191 человек, скончались 260, выздоровели 33392.