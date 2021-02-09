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Число умерших от коронавируса в Карелии растет каждый день – за сутки зарегистрировано еще три смерти

Новости. Общество
09:26, 10 Февраля 2021
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
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Общее число умерших больных с коронавирусом в республике составило на сегодняшний день 260 человек, сообщили в оперштабе Карелии.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались 88-летний петрозаводчанин, 61-летний житель деревни Ряймяля и еще одна жительница Петрозаводска 86 лет. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии коронавируса в Карелии скончались 260 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 177 человек. Из этого числа заболевших – 168 человек, из них 31 имеют симптомы средней тяжести, 2 – в тяжелом состоянии.

Выздоровели 33392, за сутки выписаны по выздоровлению 211 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6163,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2724,5 случая, по Северо-Западу – 4797,3.

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