Еще 4 человека с внебольничной пневмонией госпитализированы в Карелии

За последние 24 часа летальных исходов от внебольничной пневмонии в Карелии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе РК.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1211 пациентов, 73 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки в Карелии в больницы поступило 4 человека с внебольничной пневмонией. Смертей пациентов с пневмонией не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.