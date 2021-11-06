Еще 4 жителя Карелии умерли от коронавируса, общее число жертв превысило тысячу человек

По данным на субботу, 6 ноября, за минувшие сутки зарегистрировано 4 смерти жителей Карелии от коронавируса, всего умерло 1008 человек.

Данные о смертности от COVID-19 по состоянию на 6 ноября привел министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По информации министра здравоохранения, за сутки зарегистрировано 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1008 человек.

На 6 ноября в Карелии зарегистрированы 76 535 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 8 860 детей.

За прошедшие сутки выявлен 271 инфицированный (27 – дети), все не были привиты.