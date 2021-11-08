Еще 45 детей в Карелии заразились коронавирусом

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о заболеваемости корнавирусом среди детей.

По данным на 8 ноября, за сутки коронавирус был выявлен у 45 детей в республике. Число инфицированных коронавирусом детей в Карелии увеличилось до 8969. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели также 45 маленьких пациентов. Число выздоровевших детей за время пандемии достигло 8443.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом было инфицировано 298 человек, зарегистрировано пять смертей, выздоровели 278 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Карелии выявлены 279 инфицированных, выздоровели 283 пациента, зарегистрировано еще три смерти от коронавируса.