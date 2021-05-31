Еще больше ИТ-специалистов будут готовить с этого года в ПетрГУ

В Петрозаводском государственном университете увеличилось количество мест на IT-направление.

В ПетрГУ на IT-направление увеличилось количество мест, сообщается на сайте правительства республики со ссылкой на вуз. Дополнительно примут еще 15 студентов. Это полностью соотносится с задачами нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» по подготовке квалифицированных кадров информационно-коммуникационного профиля.

Как рассказала директор Института математики и информационных технологий ПетрГУ Нина Светова, в этом году набор на бюджетные места Института увеличится до 140, в 2020 году было 125 мест. Особенностью приемной кампании 2021 года является единый конкурс на родственные направления подготовки «Математика» и «Прикладная математика и информатика», так называемый многопрофильный конкурс. В течение первого года обучения студенты этой группы будут обучаться общим потоком, изучать общие для двух направлений базовые дисциплины. И только в конце первого курса поток будет разделен на направления «Математика» и «Прикладная математика и информатика», пояснила Светова.

По словам директора Института, это позволит первокурсникам сделать более осознанный выбор своей будущей специальности — что им ближе: математика или приложения математики и информатика. Существенный рост количества бюджетных мест произошел именно на эту группу направлений, выделено 70 бюджетных мест. На остальные направления института сохранен прежний порядок приема.