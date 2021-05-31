Реклама на сайте
Прислать новость
Поседевшая в детстве девушка перестала стыдиться своей внешности и прославилась 3
31.05.2021 19:30
В Петрозаводске молодые люди обстреляли, а потом подожгли квартиру семьи с ребенком 2
Сегодня 15:13
Завтрак за государственный счет 1
Сегодня 15:40
Сразу четыре автомобиля столкнулись в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 1
Сегодня 11:36

Еще больше ИТ-специалистов будут готовить с этого года в ПетрГУ

Новости. Общество
17:20, 01 Июня 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводском государственном университете увеличилось количество мест на IT-направление.

В ПетрГУ на IT-направление увеличилось количество мест, сообщается на сайте правительства республики со ссылкой на вуз. Дополнительно примут еще 15 студентов. Это полностью соотносится с задачами нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» по подготовке квалифицированных кадров информационно-коммуникационного профиля.

Как рассказала директор Института математики и информационных технологий ПетрГУ Нина Светова, в  этом году набор на бюджетные места Института увеличится до 140, в 2020 году было 125 мест. Особенностью приемной кампании 2021 года является единый конкурс на родственные направления подготовки «Математика» и «Прикладная математика и информатика», так называемый многопрофильный конкурс. В течение первого года обучения студенты этой группы будут обучаться общим потоком, изучать общие для двух направлений базовые дисциплины. И только в конце первого курса поток будет разделен на направления «Математика» и «Прикладная математика и информатика», пояснила Светова.

По словам директора Института, это позволит первокурсникам сделать более осознанный выбор своей будущей специальности — что им ближе: математика или приложения математики и информатика. Существенный рост количества бюджетных мест произошел именно на эту группу направлений, выделено 70 бюджетных мест. На остальные направления института сохранен прежний порядок приема.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 11
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»