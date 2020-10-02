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Еще четыре класса переведены в Карелии на "дистант" из-за случаев COVID -19

Новости. Общество
11:09, 03 Октября 2020
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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В Карелии четыре класса в районных школах переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, за минувшие сутки на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса переведены:

- 1 класс в школе № 8 в Кондопоге,

- 1 класс в школе поселка Чална Пряжинского района,

- 2 класса в селе Шокша Прионежского района.

Также на "дистант" переведена группа учащихся Петрозаводского базового медицинского колледжа.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии подтверждено 72 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, в том числе у 5 детей.

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