Еще четыре класса переведены в Карелии на "дистант" из-за случаев COVID -19

В Карелии четыре класса в районных школах переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, за минувшие сутки на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса переведены:

- 1 класс в школе № 8 в Кондопоге,

- 1 класс в школе поселка Чална Пряжинского района,

- 2 класса в селе Шокша Прионежского района.

Также на "дистант" переведена группа учащихся Петрозаводского базового медицинского колледжа.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии подтверждено 72 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, в том числе у 5 детей.