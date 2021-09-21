Еще четыре жителя Карелии стали жертвами COVID-19 за последние сутки

С начала пандемии от коронавируса скончались уже 849 жителей республики.

По данным на 24 сентября, инфицированы 185 человек, 180 из которых были не привиты. Заболели 181 человек, средней тяжести — 53, тяжелых — 2, крайне тяжелых/ИВЛ нет. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, сутками ранее было зафиксировано 180 новых случаев инфекции.

В стационарах находятся 708 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 5, один из них находится на инвазивной ИВЛ.

За сутки зарегистрировано еще 4 летальных исхода от коронавируса.

На 24 сентября выписаны по выздоровлению 183 пациента.

С начала пандемии в Карелии было инфицировано 64696 человек, умерли 849 пациентов, выписаны по выздоровлению 61544 человек.