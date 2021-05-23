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Две пенсионерки скончались от COVID-19 в Карелии

Новости. Общество
09:28, 24 Мая 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Всего в Карелии от коронавирусной инфекции умер 531 человек, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Питкярантской ЦРБ скончалась 67-летняя жительница Питкяранты, в Республиканской инфекционной больнице умерла 77-летняя жительница поселка Ладва. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

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Всего в Карелии от коронавирусной инфекции скончался 531 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 59 человек. Из этого числа заболевших — 55 человек, из них 14 имеют симптомы средней тяжести.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии составляет 46905 человек.

Выздоровели 45079, за сутки выписаны по выздоровлению 69 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7638,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3408,2 случая, по Северо-Западу — 5940,5.

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