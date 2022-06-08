Еще два зоопарка в Карелии получили лицензию

В Приладожье две организации, использующие животных в культурно-зрелищных целях, получили лицензии.

Россельхознадзор принял решение о выдаче бессрочной лицензии ИП Васильев И. В из Лахденпохского района и ООО «Ладожская усадьба» из Сортавальского района.

«Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора по заявлению организаций была проведена оценка соответствия организаций лицензионным требованиям с целью принятия решения о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. Нарушений не выявлено», — говорится в сообщении Управления.

Информация о выдаче бессрочных лицензий внесена в реестр лицензий Россельхознадзора.

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