Еще две группы детских садов в Карелии закрылись на карантин из-за коронавируса

На карантин из-за случаев коронавируса в Карелии выведены две группы в детских садах - одна в Кондопоге, другая в деревне Савиново.

Об этом сообщил на своей странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков.

"Одна группа в 8 корпусе кондопожского детского сада №20, одна группа в Савиновской начальной школе-детском саду Пряжинского района", - написал он.



По словам губернатора, новых случаев выводов школьников на дистанционное обучение за минувшие сутки не зафиксировано.



К очной форме обучения вернулась одна группа студентов кооперативного техникума.