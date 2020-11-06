Еще две группы детских садов в Карелии закрылись на карантин из-за коронавируса

На карантин из-за случаев коронавируса в Карелии выведены две группы в детских садах - одна в Кондопоге, другая в деревне Савиново.
Об этом сообщил на своей странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков.
"Одна группа в 8 корпусе кондопожского детского сада №20, одна группа в Савиновской начальной школе-детском саду Пряжинского района", - написал он.
По словам губернатора, новых случаев выводов школьников на дистанционное обучение за минувшие сутки не зафиксировано.
К очной форме обучения вернулась одна группа студентов кооперативного техникума.
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