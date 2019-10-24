Еще две карельские компании получили статус резидентов ТОСЭР

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Резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Костомукша" стали две местные компании – одна из них занимается сборкой спецавтотранспорта, другая - производством пеллет.
Как сообщении в Управлении пресс-службы главы Карелии, статус резидентов получили ООО "НС ИНЖИНИРИНГ" и ООО "БОРЮ".
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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