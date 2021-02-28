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Еще две женщины умерли от коронавируса в Карелии

Новости. Общество
09:25, 01 Марта 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Число смертей от COVID-19 в Карелии увеличилось до 308.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в республике подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Так, в Пудожской ЦРБ скончалась 75-летняя жительница Пудожа, в Сортавальской ЦРБ умерла 64-летняя жительница поселка Хелюля. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 308 человек.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 93 человек. Из этого числа заболевших – 89 человек, из них 19 имеют симптомы средней тяжести, один в тяжелом состоянии.

Всего инфицированных в Карелии 41021.

Выздоровели за сутки еще 111 человек. Всего выписано по выздоровлению 36852 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6649,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2893,4 случая, по Северо-Западу – 5109,5.

Накануне в Карелии было зарегистрировано трое умерших от коронавируса и 95 заразившихся COVID-19.

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