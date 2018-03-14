Еще двое жителей Карелии пострадали от интернет-мошенников

Мнимые продавцы просят предоплату за товар и исчезают.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Медвежьегорского района поступило заявление от 22-летнего гражданина, которого обманули при покупке транспортного средства. Выяснилось, что молодой человек нашел в сети Интернет объявление о продаже вездехода. Он позвонил автору сообщения, который попросил предоплату. Покупатель перечислил 11 тысяч рублей, после этого связь с продавцом прервалась.

А 24-летняя жительница Лахденпохьи решила через глобальную сеть найти и купить автомобиль. Увидев подходящее объявление, она позвонила по указанному телефону. И в этом случае мнимый продавец запросил аванс. Сперва девушка перечислила 35 тысяч рублей, затем сумма увеличилась. В результате потерпевшая перевела 100 тысяч рублей. Примечательно, что стоимость продаваемого транспортного средства составляла 85 тысяч рублей.

По обоим фактам в органах внутренних дел проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.