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Еще на 51 миллион рублей по предложению главы региона увеличена поддержка предприятий Карелии

Новости. Общество
15:30, 26 Мая 2022
фото: © Артур Парфенчиков

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26 мая на заседании Законодательного собрания Республики Карелия депутаты приняли изменения в закон о бюджете на 2022 год.

Поддержана инициатива главы Республики Карелия о выделении дополнительных средств в размере 51,5 миллионов  рублей региональному фонду развития промышленности на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики.

Дополнительные средства планируется направить на предоставление Фондом развития промышленности Республики Карелия займов предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, реализующим проекты по импортозамещению, системообразующими организациями региона.

Законом уже предусмотрены средства на эти цели в размере 236 миллионов рублей.

Предоставление займов на указанные цели планируется ФРП Карелии по программе «Приоритетные проекты Республики Карелия», в размере до 70 млн. рублей от 3 % годовых на приобретение техники и оборудования, производимых в Российской Федерации и дружественных странах.

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