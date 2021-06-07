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Еще один автомобиль улетел в кювет на трассе в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
20:10, 07 Июня 2021
фото: Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому району/vk.com/club71893203

Сотрудники пожарной части Пудожского района привлекались для ликвидации ДТП у поселка Стеклянное.

По информации МЧС Карелии, 7 июня в 15:18 шесть сотрудников пожарно-спасательного подразделения Пудожского района выезжали для ликвидации происшествия на автомобильной дороге.  На 14 км трассы «Пудож – Бочилово» (подъезд к поселку Стеклянное) водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Как пишут в паблике пудожского отряда, по прибытию к месту вызова личным составом подразделения проведена разведка, транспортное средство стабилизировано, отключена АКБ.

Причина и последствия ДТП устанавливается.

Ранее в аварии в Кемском районе, где перевернулся автомобиль улетел в кювет и перевернулся, травмы получили трое жителей Мурманской области.

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