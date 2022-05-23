Еще один гараж снесут в центре Петрозаводска

Власти столицы Карелии предупреждают о сносе незаконного объекта, расположенного в Губернаторском парке.
Администрация города призывает владельца контейнера, расположенного в районе Губернаторского парка, о необходимости убрать незаконную конструкцию.
Освободить занятый земельный участок следует своими силами и средствами до 6 июня.
Ранее администрация информировала о демонтаже незаконно установленных гаражей и контейнера в Октябрьском районе.
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