Еще один контейнер для сбора пластика появился в Петрозаводске

Сетчатый контейнер для складирования пластиковых бутылок установили при въезде на стадион "Юность", сообщили в ООО Автоспецтранс.

Контейнер на "Юности" второй в Петрозаводске. Две недели назад такой же накопитель для ПЭТ-бутылок был поставлен у ТЦ "Ритм" при поддержке руководства торгового центра. На сегодняшний день он заполнен уже на 90%.

Складировать в контейнеры пластиковые бутылки могут все желающие, а изготовление и обслуживание таких накопителей взяло на себя ООО "ЮВИ ПТЗ". К

По мере заполнения контейнеров содержимое будет вывозиться на базу компании, где будет производиться дальнейшая досортировка пластика, прессовка и транспортировка в Санкт-Петербург на перерабатывающие предприятия.

Средства от реализации пластика организаторы проекта планируют направить в благотворительный фонд "Материнское сердце".