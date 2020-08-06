Еще один летальный случай пациента с ковидной инфекцией зарегистрирован в Карелии

Умерла 65-летняя жительница Пряжи, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

От коронавирусной инфекции в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске скончалась жительница 65-летняя Пряжи. Течение болезни у пациентки было осложнено сопутствующими заболеваниями.

Это 20–й летальный исход с начала эпидемии в Карелии.

Подтверждены 29 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 16, в Кеми – 1, в Лоухи – 4, в Прионежском районе – 5 (село Шелтозеро – 3, по одному человеку в поселках Пай и Чална-1), в Пряжинском районе – 2 (деревня Алекка в Эссойльском поселении и село Ведлозеро), в Медвежьегорском районе – 1 (село Челмужи).

Всего инфицированных – 2536.

Выздоровели еще 34 человека: в Петрозаводске – 13, в Прионежском районе – 5, в Костомукше – 1, в Пряжинском районе – 4, в Лахденпохском районе – 1, в Пудожском районе – 8, в Медвежьегорском районе – 1.

Также выписан еще один работник подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский".

Всего выздоровели 1734.

На самокарантине находятся 884 человек (+40 за сутки).

В обсерваторе по-прежнему пребывают два человека.

Проведено 121498 исследований (+1113 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 413 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 594,2 случая, по Северо-Западу – 587.

Ранее глава Карелии рассказал еще о 13 жертвах COVID-19, которые не вошли в статистику.