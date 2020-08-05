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Глава Карелии рассказал еще о 13 жертвах COVID-19, которые не вошли в статистику

Новости. Общество
10:32, 06 Августа 2020
фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
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Артур Парфенчиков сообщил, что в Карелии скончались 13 человек, у которых был подтвержден коронавирус, но они не вошли в статистику.

"Друзья, число жертв коронавируса в нашей республике, к сожалению, вновь увеличилось, - написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети. - Скончался житель Кондопоги, которому было 69 лет. Он проходил лечение в ковид-отделении для пациентов, нуждающихся в хирургической помощи. Течение болезни у него осложнялось хроническими заболеваниями. Приношу искренние соболезнования родным и близким! Это 19-й летальный случай в Карелии с начала эпидемии. То есть причиной смерти 19 человек стал именно коронавирус. Еще 13 человек, у которых был подтвержден COVID-19, скончались от других заболеваний (онкология, сердечно-сосудистые катастрофы и другие), поэтому в статистику умерших от коронавируса они не входят".

Как отметил глава Карелии, в целом в Карелии смертность от COVID-19 в три раза меньше чем по России: 3,1 случай на 100 тысяч населения в Карелии и 9,9 на 100 тысяч – в Российской Федерации.

Напомним, за время пандемии в Карелии заразились коронавирусной инфекцией 2507 человек, выздоровели 1700. Умерли от COVID-19 в республике 19 пациентов.

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