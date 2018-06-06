Еще один магазин в Петрозаводске наказан за рекламу пива

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УФАС по Карелии привлекло к ответственности компанию за нарушение законодательства о рекламе.
Антимонопольная служба вынесла предупреждение ООО "РКС ритейл групп" (магазин разливных напитков "Хмельница"), сообщает сайт карельского УФАС.
Ранее антимонопольный орган вынес решение о признании ненадлежащей рекламы, распространяемой магазином разливных напитков "Хмельница" на рекламной конструкции на стене здания по адресу: ул. Ключевая д.14, в Петрозаводске.
На рекламной конструкции перечислялись сорта пива, цены на них и было указано местоположение магазина. Реклама также содержала информацию о снижении цены на алкоголь.
Как наказали нарушителей законодательства о рекламе, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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